В Киеве настолько упоролись, что в шоке даже бежавший из Донецка майданщик

14.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Даже те жители ЛДНР, которые не ходили голосовать, но и не выступили против состоявшихся на минувших выходных выборов, или не бежали на Украину, – виновны по определению

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-депутат Верховной Рады Тарас Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда пала нацистская Германия, встал очень серьёзный моральный вопрос о вине и ответственности, и про наказание. Если их разделить на три категории, мы можем их использовать к тем людям, которые остались на Донбассе.

Не сотрудничают с украинскими спецслужбами, не действуют диверсантами у врага, а спокойно там живут, условно говоря, не совершают преступлений, не идут в окопы стрелять по ВСУ, но «всецело одобрям-с». «Мы поддерживаем оккупацию», «мы пойдём проголосуем», «да, нас обманули», «да, мы боимся власти» и ещё там что-то».

Так вот, в этой ситуации то, что было тогда сказано достаточно хорошо касательно немцев, которые были под нацизмом, которые не пошли в антифашистские подполья и там не погибли, а просто так жили: «Мы ж простые немцы, нам сказали идти стрелять, мы и пошли стрелять» – вина падает на всех, кто там остался, кто смирился, и кто даже молчаливо тупо это поддерживал. Даже те, кто не пошли на те выборы голосовать, но тихонечко не выступили против, не сделали никаких заявлений, не перешли в Украину, а там мирились с этим и жили – они виновны по определению», – заявил Черновол.

Позже этот эфир на своей странице в «Facebook» прокомментировал также находившийся в студии «ZIK» один из организаторов митинга «За единую Украину» в 2014 году «волонтёр» Энрике Менендес, впоследствии покинувший ДНР.

Услышанное и увиденное в эфире ужаснуло майданщика – хотя, надо признать, Черновол озвучил далеко не самую радикальную точку зрения из существующих на Украине.

«Я думаю, что любые публичные высказывания, которые демонизируют и расчеловечивают обычных жителей Донбасса, граждан Украины, которые живут на временно неподконтрольных территориях – преступны. Публичный деятель, который заявляет в том или ином виде, что от этих территорий и людей нужно отказаться – посягает на территориальную целостность страны. Таким действиям нужно давать оценку. Они недопустимы. Иначе разговоры о реинтеграции останутся просто разговорами – какими они и являются сейчас», – написал Менендес в своем блоге по итогам передачи.