В Киеве – настоящая истерика на фоне горящих в Одессе катеров ВМС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Решение о «калибровке» одесского порта было принято с целью помешать Украине превратить гавань в базу ВСУ. Так эксперты комментируют ракетный удар по Одессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На кадрах после удара видно, как в одесском порту горят катера и буксиры – целью ракет стали они, а не зерновой терминал, как пытаются утверждать в Киеве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Приход в катер гидрографии, и дальше видно катер ВМС дымит, приход именно в него», – комментирует за кадром автор видео.

Украинские СМИ распространяют дезинформацию, будто удар был нанесён по находящемся в порту зерну, отправку которого ожидали в ближайшие два дня.

«Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так что это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления», – цитирует украинский канал «Суспильное» чиновника министерства АПК.

Бывший боевик «Азова» Игорь Мосийчук требует разорвать Стамбульское соглашение.

«Урок для нашей власти в отношении любых переговоров (даже через посредников) с агрессором, пока не выбьешь ему зубы. Этот ракетный обстрел дает все основания нашей власти выйти из абсолютно невыгодного для Украины зернового соглашения! Должны выйти, продемонстрировав миру свою принципиальность, а не жевать собственные сопли!» – пишет Мосийчук в своём Telegram-канале.

Впрочем, майданщик Мустафа Найем, ныне трудоустроенный в Минтранс Украины, дает понимать, что договор разрываться не будет.

«Да, они уроды. Да, им нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам НАДО вывезти зерно из портов. Это нужно нам всем – вам, мне, фермерам, трейдерам, вообще – всей экономике, которая на грани коллапса и которая помимо социальной сферы должна продолжать укреплять ЗСУ», – комментирует Найем.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов в комментарии «ПолитНавигатору» отметил, что вина на нарушении договора лежит на Киеве, а не Москве.

«Как и было изначально очевидно, укрорейх воспользовался стамбульскими соглашениями по зерну для того, чтобы превратить Одесский порт в базу ВСУ. Таким образом, Зеленский сам нарушил зерновую сделку и еще раз доказал свою недоговороспособность…Единственным способом реализации зерновой сделки, как и решения всех ключевых проблем, является освобождение Одессы русской армией», – считает эксперт.

Экономист Александр Дудчак отмечает, что удар по военным объектам никак не препятствует отгрузке зерна из Одессы.

«После подписания соглашения по зерну, под которым поставили подписи представители России, Турции, ООН и Украины, у многих было опасение, что проведение СВО в зоне портов, подконтрольных Украине, будет остановлено. По крайней мере на 120 дней – на срок действия Соглашения. Турецкий министр обороны даже заявил, что Соглашение не ограничено сроками, а будет действовать до тех пор, пока зерно не вывезут. Зная манеры украинской стороны и патологическую склонность к жульничеству и обману, можно было предположить, что Украина будет грузить по чайной ложке в день, требуя сохранять неприкосновенными порты Одессы, Черноморска и Южного, практически бесконечно. Но, опасения развеяли сегодняшние события. Так что, зерно грузите, но СВО идет по своему графику», – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».