В Киеве настраиваются на масштабные фальсификации

04.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Фальсификации на предстоящих президентских выборах на Украине будут массовыми и системными.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть готовится к массовым и очень системным фальсификациям. Это будет очень технологичная инновационная фальсификация. Недавно была раскрыта цифровая сеть подкупа избирателей, когда человеку вручалась IT карточка. Ее фиксация в день голосования будет происходить через фото бюллетеней. Стартовый платеж на такой карте — 500 грн. С точки зрения закона будет сложно доказать, что это подкуп», – сказал Матвиенко.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко полагает, что фальсификации будут происходить в первую очередь в тех областях, в которых в конце прошлого года было объявлено военное положение.

«Мы, социологи, сталкиваемся с новыми трудностями в тех областях, где было военное положение. Я делаю вывод, что там по итогам первого тура будет больше всего случаев фальсификации. Именно там плотно действуют сети, там мы сталкиваемся с бригадирами», – сказал Небоженко.

Политолог Вадим Карасев, напротив, полагает, что фальсификации будут происходить на западе страны, откуда огромное количество людей уехало на заработки в Европу.

«Мы впервые проводит такую кампанию, когда 7 млн человек за границей. Мы закрыли консульские участки в РФ, а расширили ли мы их в Польше. Второй тур пройдет между двумя Пасхами. Католики уже уедут, а православные еще не приедут», – сказал Карасев.