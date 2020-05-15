15.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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В Киеве настраиваются на международные санкции против Украины


Вопреки своей Конституции и международным соглашениям, Украина не будет выполнять Минские договорённости, что приведёт к невозможности проведения новой встречи в «нормандском формате» и может закончиться введением международных санкций против Украины.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский военный историк, журналист Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должна же возобладать какая-то конституция, она же у нас есть, ну почему мы всю время выходим за рамки этой конституции, придумываем нечто такое, чтобы не исполнять эту конституцию и не выполнять вообще международные договорённости, а тем более в этот страшный военный период, который есть у нас на востоке, идёт война.

Украина не будет выполнять Минские соглашения и на этом нужно ставить точку. А раз нет Минских соглашений, нет результата их выполнения, то естественно нет никакого нормандского формата», – сказал историк.

Он предостерег, что против Украины будут введены международные санкции за невыполнение договорённостей по Донбассу.

«У Украины есть столько времени, что оно вышло уже все, то есть выполнять Минские соглашения уже никто не предоставит никакой возможности. Я считаю, что данный договор ещё остаётся в силе, как международный, как утверждённой Советом безопасности ООН резолюции 2202, и на международном уровне против Украины будут использованы санкции», – резюмировал Дудкин.

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