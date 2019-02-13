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13.02.2019, Киев
 
Выборы, Политика, Украина
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В Киеве настраиваются на третий Майдан

Выборы президента Украины закончатся подачей тысяч официальных заявлений о массовых подкупах и манипуляциях в полицию и суд.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил глава общественной организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон про выборы, который был изменён в 2014 году, абсолютно грязный и никчемный, который сегодня даст возможность полностью контролировать весь избирательный процесс. Я вас могу заверить, что буквально за несколько дней появятся сотни и тысячи заявлений про подкупы и манипуляции каждого кандидата, который будет баллотироваться. Это будет манипуляция заявлениями от тех или других политических структур», – отметил Ярошевич.

В свою очередь экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предположил, что неудовлетворённые результатами выборов кандидаты будут массово подавать в суд, а пока будет идти разбирательство, соберётся новый Майдан.

«Это всё закончится тем, что пять-шесть кандидатов подадут в суд о непризнании выборах на отдельных участках. Пока наш «самый честный и порядочный» Верховный суд Украины будет решать судьбу украинского народа, потихоньку будут съезжаться люди на Майдан», – добавил Пискун, однако закончить свою мысль не успел, так как заместитель министра по делам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак закричал, что никакого Майдана не будет.

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