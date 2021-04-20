В Киеве назвали Францию и Германию «соучастниками российской агрессии»

20.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Минские соглашения якобы противоречат принципам международного права, поэтому они не могут быть инструментом урегулирования конфликта.

Об этом на брифинге в Киеве заявил бывший представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В действительности, при тех обстоятельствах, при каких Минские соглашения были заключены, они действительно сыграли роль безальтернативной цели остановки агрессии, но они были навязаны силой, по содержанию многие положения этих договорённостей противоречат общепринятым принципам международного права.

Поэтому они по определению не могут быть каким-то самодостаточным и единственным инструментом урегулирования», – рассуждает Василенко.

«Это всё означает, что – то давление, которое оказывается на Украину, является неправомерным. В любой форме. В том числе, и давление со стороны посредников так называемых – Франции и Германии.

И об этом надо откровенно говорить, что оказывать давление на Украину с целью заставить Украину выполнять эти неправомерные требования, они сами себя ставят в положение соучастников агрессии»», – негодует украинский экс-дипломат.