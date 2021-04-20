Подпишись на рассылку
20.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Идиотизм, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

В Киеве назвали Францию и Германию «соучастниками российской агрессии»

Новости Украины

Минские соглашения якобы противоречат принципам международного права, поэтому они не могут быть инструментом урегулирования конфликта.

Об этом на брифинге в Киеве заявил бывший представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В действительности, при тех обстоятельствах, при каких Минские соглашения были заключены, они действительно сыграли роль безальтернативной цели остановки агрессии, но они были навязаны силой, по содержанию многие положения этих договорённостей противоречат общепринятым принципам международного права.

Поэтому они по определению не могут быть каким-то самодостаточным и единственным инструментом урегулирования», – рассуждает Василенко.

«Это всё означает, что – то давление, которое оказывается на Украину, является неправомерным. В любой форме. В том числе, и давление со стороны посредников так называемых – Франции и Германии.

И об этом надо откровенно говорить, что оказывать давление на Украину с целью заставить Украину выполнять эти неправомерные требования, они сами себя ставят в положение соучастников агрессии»»,  – негодует украинский экс-дипломат.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть