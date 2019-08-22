В Киеве назвали «главных» по политическому «болоту» Украины

22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В украинской политике в настоящий момент формируются две основные группы, между которыми будет вестись противостояние, а «политическое болото» будет плавно перетекать то в одну, то в другую группу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет украинский телеграм-канал “Легитимный”.

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“Первая группа влияния сосредоточится вокруг Президента и его офиса, в тени эту группу будет «консультировать» Игорь Коломойский. Вторая группа сформируется вокруг Виктора Медведчука/Петра Порошенко, с основной задачей критиковать и раскачивать власть при любой возможности, в неё войдут все «обиженные» политики. Между двумя группами появиться большая прослойка «не определившихся» политиков и государственных деятелей, основная задача которых получить политические и экономические преференции”, – говорится в сообщении.

По данным “Легитимного”, “главным по болоту” на Украине будут олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук с их финансовыми и медийными возможностями.

“Первая схватка ожидается уже осенью за снятие моратория на продажу земли. Пока ведутся переговоры с аграриями, как политически оформить эту борьбу. Земельный майдан может стать основным трендом осени и главным испытанием для Президента Зеленского. Все это осознает Коломойский и торопиться не будет, пока не зачистит всю вертикаль власти и силовиков от людей Порошенко”, – отмечает телеграм-канал.