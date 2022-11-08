В Киеве назвали ноябрь месяцем развязки боевых действий

Новости Украины

Ноябрь должен стать месяцем развязки всех военных действий на Украине в этом году. В США пройдут выборы в палату представителей, и это развяжет руки Киеву, а с российской стороны придет пополнение мобилизованных сил.

Такое мнение на канале» Политека Онлайн» высказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединенные Штаты пытаются с одной стороны удержать войну под контролем, не допустить эскалации и трансформации в глобальный конфликт, и выхода этой войны с территории Восточной Европы в другие мировые регионы, что чревато распылением сил и глобализации дефрагментации мира. А во-вторых, в США выборы и мало кто обращает внимание, что задача Салливана и Байдена предотвратить какой-либо кризис на Украине, который мог бы повлиять на ход избирательной кампании в эти дни.

Поэтому Салливан приезжает на Украину и говорит о танках, а с другой стороны Wall Street Journal пишет о том, что необходимо дать публичный сигнал со стороны Украины о готовности договариваться. Для Салливана это демонстрация того, что администрация Байдена не отказывается от политического курса поддержки Украины, а с другой стороны – держит за руки украинское руководство, чтобы Украина не начала контрнаступление или новое наступление на юге Украины, в Херсоне или на Востоке. Потому что новое наступление чревато увеличением разрушений и ужесточением боевых действий, и опасно возможным поражением, и началом российского контрнаступления, которое вообще прибьёт политику Байдена по Украине и потерю голосов внутри США», – отметил эксперт.

Украинский политолог уверен, что второй причиной для решающего сражения в ноябре является истощенность обеих сторон.

«Перемирие при остановке боевых действий в связи с погодными условиями сегодня более вероятно, – предположил Бортник. – Наша армия и российская армия в значительной мере истощены. И требуется время для перегруппировки, для формирования новых резервов и возможно, наступления. Ноябрь должен стать месяцем развязки, а в дальнейшем всплеск возможен уже в конце января- начале февраля, новые попытки наступлений и попытки переломить ситуацию в свою пользу. Очень важная ситуация будет в тылах, поскольку это уже война на истощение. Очень важно сохранить инфраструктуру и сохранить население на территории своего государства, потому что иначе бессмысленно и очень сложно проводить масштабные действия с такими огромными армиями».

Он считает, что главная военно-политическая шахматная партия разыгрывается вокруг Херсона, скорое взятие которого предрекали западные эксперты.

«Тот же Институт изучения войны ещё месяц назад, уверял что Украина возьмет Херсон. Этого не случилось. Фактически Зеленский прямо об этом сказал, что приход массы мобилизованных позволил России создать резерв на этом направлении и резервы в глубине территории, которые могут быть использованы для контрнаступления, – отметил Бортник. – Сегодня всего того что обе со стороны на этом направлении истощились и вымотались, обе владеют ещё каким-то определённым резервом. Возникает ситуация, как в 12-м раунде бокса, когда оба устали, оба понимают, что сила на один раунд еще есть, но если промахнуться, то можно получить апперкот. Обе стороны хорошо окопались, подготовились к оборонительным действиям, тот, который первый начнёт наступление и бросит все резервы, может быть измотан в боях и пропустить контрудар. Причём в широкой зоне, и на Николаев, и Кривой рог, и на Запорожском направлении».