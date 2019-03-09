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09.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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В Киеве назвали «план Б» России по Украине

России и Украине нужно обоюдно выходить на какой-то компромиссный план сосуществования. Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в РФ говорят, что у России нет плана по Донбассу – у России по Донбассу и по Украине в целом нет плана «А», но есть план «Б», который называют «бесприданница» – так не достанься ты никому.

План «Б» мне не нравится, поэтому я не знаю, какой план «А», но давайте как-то на него выходить с обеих сторон. Потому что план «Б» мне категорически не нравится, и я подозреваю, что у России есть возможности на дальнейшее осуществление этого плана, а у Украины есть потенциал для дальнейшей деградации, к сожалению», – заявил Джангиров.

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