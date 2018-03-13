13.03.2018, Киев, Игорь Петров

819 просмотров

В Киеве назвали предложение Собчак о референдуме в Крыму “манипуляцией”

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает участие Ксении Собчак в президентской кампании в Крыму неприемлемым, а ее предложение о проведении референдума там – опасной манипуляцией.

Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Когда кандидат в президенты за неделю до выборов едет на территорию оккупированного Крыма, где сами выборы по определению нелегитимны.. Ее имя должно быть в этих бюллетенях, поэтому и она за это несет ответственность. Когда она с кем-то там встречается, это часть предвыборной кампании? Это освещается медиа? Как по мне, безусловно. Но на самом деле проблема глубже. Что говорит госпожа Собчак? Она в 2014 году говорила, что оккупация Крыма – блестяще проведенная операция. Но что она говорит сейчас говоря, что произошло нарушение международного права? Она не говорит, что это нарушение нужно исправить. Наоборот, она пытается заниматься какими-то манипуляциями, предлагая мифический референдум под каким-то контролем только на территории оккупированного Крыма. Кто верит в честный референдум на территории оккупированного Крыма? Такие предложения по определению опасны», – сказал он.