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19.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Колониальная демократия, Украина
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В Киеве назвали провалом поездку Порошенко в Мюнхен

Украина все меньше интересует международное сообщество, вооруженный конфликт в Донбассе затмил кризис в Венесуэле. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы потеряли свою субъектность в глазах Европы, в глазах США, в глазах коллективного Запада. Мы утратили даже те ростки субъектности, которые у нас были 3-4 года назад. Поэтому и Порошенко (на Мюнхенской конференции) слушают на какой-то отдельной площадке, никто к нему не прислушивается.

Мы не потеряли поддержку Запада, но эта поддержка соответствует не нашим интересам, а интересам коллективного Запада. Опубликовали список десяти конфликтов, мы оказались на предпоследнем, 9 месте. Перед Венесуэлой. Насколько я понимаю, Венесуэла через неделю войдет в середину списка, а мы будем на 10 месте. Интерес к нам ослабевает, тем более, что наш конфликт уже «перенесен» в замороженные.

Если Порошенко хотел привезти с Мюнхенской конференции какую-то серьезную удачу с точки зрения международного развития, то он не привез ее оттуда. Они и не ездил за ней», – сказал Рудяков.

 

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