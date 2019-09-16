В Киеве назвали самый реальный из трёх плохих сценариев «Минска»

16.09.2019, Киев, Владимир Гладков

После разведения сил и средств, снятия блокады Донбасса и обмена пленными, минский процесс забуксует.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прошедший обмен удерживаемыми лицами, и тот обмен, который готовится к концу года, и разведение сил под Станицей Луганской и готовящееся разведение под Петровским и Золотым – всё это свидетельствует об определенных подвижках в сторону урегулирования конфликта.

С другой стороны, я так же не исключаю, и, скорее всего, так оно и будет, что эти подвижки остановятся на определённом этапе: войска будут разведены, блокада будет снята, пленные будут обменены, но при этом дальше процесс не пойдет. Скорее всего, так оно и будет.

Что касается сути заявления Пристайко, что Минские соглашения предполагают глубокую децентрализацию – да, действительно, трансформацию Конституции Украины в сторону глубокой децентрализации. Мы же понимаем, что имеется в виду – не децентрализация», – заявил эксперт.

При этом он отметил, что даже такие условия были бы приемлемыми для Украины.

«С другой стороны, можно заключить что, какой-то контроль над Донбассом, даже под таким принципом, лучше, чем никакого. Выбор здесь не стоит так, что либо условия Украины, либо условия Минских соглашений – либо Минские соглашения, либо никакого контроля. Ну, конечно, более реалистичный сценарий – это заморозка», – добавил Богатырев.