В Киеве назвали шокирующие цифры украинцев, уехавших работать за границу

28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Министерство социальной политики Украины уточнило количество трудовых мигрантов из страны – до 9 млн человек.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“На постоянной основе за границей находится 3,2 млн граждан Украины. В то же время, эта цифра является постоянной, но не устойчивой. Поскольку эти 3,2 млн человек – разные люди: среди них есть те, кто живет там постоянно, а есть те, которые приезжают и уезжают. И в этом подвижном миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся только 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины”, – рассказали в Минсоцполитики.

Ранее СМИ сообщали, что за границей работает до 12 млн украинцев – такая цифра была получена из сообщения министра Андрея Ревы. Сейчас Минсоцполитики разъясняет, что 7-9 млн человек являются общим числом работников, а не отдельным от 3 200 000, работающих за рубежом постоянно.

Учитывая, что по официальной статистике вс население Украины составляет 42 миллиона человек, получается, что в поисках работы за границу выехал каждый четвертый. Это впечатляющий итог проводимых в стране реформ.

По оценкам Международной организации труда в мире на сегодняшний день насчитывается 164 млн трудовых мигрантов.