В Киеве назвали сроки атаки на Приднестровье

Молдова поддержит идею ликвидации Приднестровья в случае перелома военной ситуации на Украине в пользу Киева.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судьба Молдовы была плачевной, если бы не ВСУ, которые сегодня защищают и Молдову, и весь цивилизованный мир от Путина. Если бы Молдова, её президент Санду, и парламент Молдовы решили восстановить территориальную целостность Молдовы любыми путями, то все права на Приднестровье, которое мы называем отдельным районом Молдавской Республики или Республики Молдова, у них есть. Если бы это было поддержано также НАТО и США думаю, что это заняло всего несколько дней», – сказал Геращенко.

Он добавил, что такое решение принимать не украинцам, а президенту и парламенту Молдовы, которые пока что боятся, что по ним прилетят русские «Калибры».

«Очевидно, что если бы они приняли решение о восстановление территориальной целостности к ним бы что? Прилетели бы ракеты «Калибр». В Кишинёв, в дом Санду, в их объекты инфраструктуры. Поэтому это их сдерживает пока от принятия такого решения.

Но когда ситуация окончательно переломится на пользу сил добра, и мы будем выталкивать войска Путина с территории Донбасса, Херсонской области и Запорожской области, то я не исключаю, что руководство Молдовы, видя, как уже разворачиваются события примут решение о восстановлении территориальной целостности. Если они обратятся к Украине, президенту Украины, то я думаю, что он примет соответствующее разумное решение в этом вопросе», – мечтает Геращенко.