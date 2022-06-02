В Киеве назвали США главным демилитаризатором Украины

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Новости Украины

Все заявления американского руководства против правящего в России режима – просто слова, ничего не имеющие общего с официальной позицией Вашингтона.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было сказано Байденом, что такой режим не должен существовать, особенно после проявления акта геноцида, военных преступлений, но официальная позиция США – они не будут работать на смену режима. Нравится нам это или не нравится, у США позиция такая, что они смену режима этого сейчас не добиваются. Но они добиваются восстановления территориальной целостности Украины. Но я считаю, что для нас и такая позиция стратегического партнера на сегодняшнем этапе очень важна», – рассуждал Чалый.

Однако он добавил, что именно американцы дали старт демилитаризации Украины.

«К сожалению, все сделали большую ошибку, в первую очередь США, я скажу непопулярную вещь, одну из больших вкладов в демилитаризацию Украины сделали США. После развала СССР, когда они давили на нас для того, чтобы мы отдали не только ядерное оружие, но и носители – стратегические бомбардировщики, которые сейчас нас реально бомбят», – пожаловался экс-посол.