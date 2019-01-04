В Киеве назвали сумму, за которую Москва сможет купить украинское руководство

04.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия может подкупить украинского президента, выделив на это три миллиарда долларов.

Об этом в эфире 5 канала заявил замминистра по делам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, подобные планы существуют еще с 2014 года и могут реализоваться в этом году.

«Попытка взять под контроль всю территорию Украины путем взятия под контроль в первую очередь руководства нашего государства. В 14-м году эта идея была озвучена во время закрытого совещания, там предлагался просто откровенный подкуп и даже обговаривалась определенная сумма. Там назывались цифры около трех миллиардов долларов. Планировалось два миллиарда выкачать из Януковича, а миллиард инвестировать, условно говоря”, – сказал замминистра.

Он уверяет, что сегодня эти планы будут пытаться продолжить путем президентской и парламентской избирательной кампаний.

“Для того, чтобы взять под контроль нашу страну, совсем не обязательно переть на нас танками, нарываясь на потери. Достаточно, например, ввести в украинский парламент какое-то значительное количество своих сторонников», – заявил Тука.