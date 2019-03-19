В Киеве назвали вероятного сменщика Назарбаева

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заранее готовился к своей отставке и перед тем, как уйти с должности, предварительно согласовал с Китаем и Россией имя своего сменщика.

Такое мнение высказал украинский политик и кандидат в президенты Роман Бессмертный, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По версии Бессмертного, речь идет о Самате Абише – племяннике Назарбаева, который может стать следующим президентом Казахстана.

«Назарбаев к Абишу относится с большой симпатией и покровительством. Он все время продвигал его по службе, давал возможность овладеть опытом в вопросах экономики и национальной безопасности. Более того, как свидетельствуют отдельные данные, Назарбаев консультировался и проводил определенные разговоры на эту тему и в Пекине, и в Москве. Разговоры об Абише часто возникали в тех столицах, с которыми Назарбаев выстроил системные отношения», – отметил он.

Вместе с тем Бессмертный обращает внимание, что в самом клане Назарбаева есть конкуренция между тремя группами. Одна из них ориентирована на его младшего брата, другая – на дочь Даригу. «Если от клана Назарбаевых в президенты пойдет Абиш, то очевидно, что у него конкурентов не будет», – добавил политик.

Он предполагает, что срочность заявления Назарбаева об отставке связана с состоянием здоровья. «Думаю, с этим надо связывать срочность с перестановками, чтобы спокойно передать власть и не было никаких потрясений», – отметил политик.

Кроме того, Безсмертный считает, что о дестабилизации ситуации в стране не идет, потому что «в Казахстане большой объем китайского, японского и российского капитала, которому необходимы покой и стабильность». По его мнению, сам Назарбаев не делал такого шага, если бы была какая-то угроза стране.