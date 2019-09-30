В Киеве назвали возможных преемников Данилюка

30.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевские политологи соревнуются в прогнозах относительно возможных кандидатур на должность секретаря СНБО Украины вместо уволенного сегодня президентом Александра Данилюка, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В частности, политолог Вадим Карасев считает, что следующим секретарем Совета нацбезопасности может стать бывший министр обороны и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко.

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“Во-первых, Гриценко поддерживал тогда еще кандидата в президенты Зеленского и к первому, и ко второму туру, и высказывался комплиментарно. Во-вторых, был же назначен Чумак военным прокурором. То есть, команда Зеленского понимает, что надо укреплять команду. Анатолий Степанович Гриценко – это достаточно оптимальна и профессиональная кандидатура на эту должность”, – считает Карасев.

Политолог Владимир Фесенко, в свою очередь, назвал фамилию нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

“На самом деле, об этом писали еще до формирования правительства, высказывали мнение некоторые источники, Аваков может стать либо вице-премьером по силовым вопросам, или стать секретарем СНБО. Сейчас, в связи с Данилюком, его обнародуют. Кто еще, пока сказать трудно. Думаю, может появиться и неожиданная фигура, поскольку на самом деле своих людей высокого, статусного уровня, которые были бы экспертами в области нацбезопасности внешней политики, у команды Зеленского почти нет … Это вполне вероятный вариант, если он захочет поменять МВД на СНБО. У него определенный вкус к этой работе есть, не исключаю такой сценарий”, – сказал политолог.

Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с должности секретаря СНБО на основании ранее поданного им заявления об отставке. Наблюдатели связывают отставку Данилюка со вскрывшимися обстоятельствами его работы на одну из американских партий за спиной украинского руководства.