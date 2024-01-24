В Киеве назвали Запад «самым слабым звеном» в войне на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Торможение западной помощи Киеву из-за коррупции – тупиковый подход, поскольку это естественное состояние украинского общества.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский «эксперт по долгосрочным стратегиям», основатель существующего на западные гранты аналитического центра pro.mova Евгений Глебовицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я надеялся, что эта война будет более короткой и выглядеть иначе, но мы в ней не одни. И мы соответственно вынуждены двигаться с той скоростью, с которой двигается самый медленный участник колонны, и самые медленные в этой колонне не украинцы. Самые медленные в этой колонне западные партнёры. Поэтому вопрос сейчас стоит также в том, насколько они быстро смогут принимать решения и адаптироваться к конъюнктуры, которая меняется. Мы видим по британцам, что они двигаются достаточно быстро, мы видим по континентальным европейцам, что они просыпаются, и мы видим, что, скорее всего, придётся переносить бремя поддержки Украины в этой войне с североамериканского континента на европейский», – заявил Глебовицкий.

Радиоведущий Дмитрий Тузов, пропагандирующий оголтелую русофобию, согласился, что западные партнёры, которые тормозят поставки вооружений Украине, являются «самым слабым звеном» этой войны, однако напомнил, что есть претензии и к Киеву.

«Однако, по личному опыту, любой разговор с кем-то из иностранцев как правило продолжается обратным вопросом, вроде «а вы на себя в зеркало смотрели?» Речь, конечно, о нашей родной коррупции», – сказал ведущий.

В ответ грантоед заявил, что Запад просто не понимает, что украинцы с помощью коррупции защищаются от «тяжёлого советского наследия» – тотального контроля государства.

«Западные политические языки крепко укоренены в том, что государство выполняет сервисную функцию, что государство является системой, от которой общество получает услуги. И идея государства, как в российском современном языке её называют Левиафаном, собственно, государства, как Левиафан, который может полностью доминировать над обществом – этот подход слабо понятен в современном западном обществе. Украинцы пытаются защищаться от государства, в том числе, коррупцией. Соответственно коррупция, а также низкий уровень институционного доверия, который украинцы делегируют государству, это два способа, каким образом украинцы достаточно эффективно защищают себя от того, чтобы государство не получало слишком много влияния над гражданами. Эта философия целиком непонятно для западного потребителя», – объяснил эксперт.

Он добавил, что наоборот, вливание западных денег в Украину – лучшая антикоррупционная реформа.

«Способ решения этой проблемы заключается в том, чтобы насытить поле, в котором существуют украинцы, собственно, безопасностью. И таким образом, лучшая антикоррупционная реформа – это повышение безопасности. Повышение национальной безопасности – это можно сделать, например, путём предоставления Украине необходимого количество оружия», – сказал Глебовицкий.