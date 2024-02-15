В Киеве не исключают, что ЕС может приватизировать украинскую трубу для получения газа из России

Анатолий Лапин.  
15.02.2024 14:17
  (Мск) , Киев
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Газ, Дзен, ЕС, Россия, Украина, Энергетика


Евросоюз может прибегнуть к схеме, которая позволит получать энергоресурсы из РФ через Украину после окончания срока действия договора о транзите в декабре этого года.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз может прибегнуть к схеме, которая позволит получать энергоресурсы из РФ через Украину после...

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По словам Бортника, в условиях конфликта продолжать договор со украинской стороны выглядит нелогичным, но Европа должна как-то получать нефть и газ.

«Все разговоры о том, что Европа будет покупать, возможно, российскую нефть и газ на границе с Украиной, они связаны с возможной приватизацией нашей газотранспортной системы. Почему мы об этом не говорим? Как Европа будет покупать?

Потому что для технической передачи нужен субъект технический, третья сторона, которая будет технически управлять трубой. Условно говоря, Европа с Россией без Украины договориться технически не может, если не владеет этой трубой», – сказал эксперт.

«Поэтому, когда говорят «Да, вы договаривайтесь с Россией», подспудно имеется в виду и попытка продать газотранспортную систему. В любом случае мы заинтересованы в загрузке наших труб, потому что это хорошие доходы.

Даже во время войны мы по разным оценкам от 20 до 50 миллионов долларов получаем транзита от России, Россия нам платит. И поэтому мы заинтересованы в загрузке этих труб, хотя с политической точки зрения это создает огромный диссонанс», – заявил Бортник.

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