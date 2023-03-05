В Киеве не исключают «калибровок» Молдовы

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Отсутствие или снижение до минимума ракетных ударов ВС РФ по Украине не предвещает ничего хорошего для Молдовы.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор канала озвучил одно из мнений, что отсутствие ракетных ударов по Украине должно насторожить Молдову.

«Насколько вероятно, что отсутствие этих ударов свидетельствует о том, что Россия просто накапливает или экономит ракеты для последующих действий в Молдове?» – спросил он.

«Нельзя исключить нанесение ракетных ударов по территории Молдовы в случае начала военного обострения вокруг Приднестровья. Это очень вероятный сценарий. Молдова может стать целью, вооружённые силы Молдовы могут стать целью этих ударов», – ответил Бортник.