В Киеве не исключают реальных бомбёжек Донецка с «Байрактаров»

Новости Украины

Ввиду надвигающегося этой зимой на Украину энергетического кризиса, президент Владимир Зеленский может попытаться отвлечь внимание украинцев от проблем аналогом «керченской провокации» Порошенко, только в рамках Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю, что Россия будет что-то дестабилизировать – только в ответ на то, если будут действительно попытки со стороны Киева силовым путём решить конфликт на Донбассе. То есть, там, «Байрактары» будут бомбить Донецк или что-то в этом духе. Тогда они действительно будут вынуждены, скажем так, для реноме, что-то делать… Я бы не исключал, что у Зеленского могут задуматься над вариантом, как Порошенко хотел отвлечь внимание, чтобы выборы перенести, организовать аналог прохождения кораблей через Керченский пролив, только в рамках Донбасса что-то такое», – выразил опасения эксперт.

«Зачем? Выборов-то нет», – возразил модератор конференции.

«Пока нет, но если зимой ситуация будет критическая, не будет нормальной энергосистемы, нужно будет отвлекать как-то внимание. Война всё спишет. Что-то такое маленькое и победоносное. Не зря у Резникова такая риторика», – ответил Молчанов.