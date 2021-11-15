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15.11.2021 20:40
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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В Киеве не исключают реальных бомбёжек Донецка с «Байрактаров»

Новости УкраиныВвиду надвигающегося этой зимой на Украину энергетического кризиса, президент Владимир Зеленский может попытаться отвлечь...

Ввиду надвигающегося этой зимой на Украину энергетического кризиса, президент Владимир Зеленский может попытаться отвлечь внимание украинцев от проблем аналогом «керченской провокации» Порошенко, только в рамках Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю, что Россия будет что-то дестабилизировать – только в ответ на то, если будут действительно попытки со стороны Киева силовым путём решить конфликт на Донбассе. То есть, там, «Байрактары» будут бомбить Донецк или что-то в этом духе. Тогда они действительно будут вынуждены, скажем так, для реноме, что-то делать…

Я бы не исключал, что у Зеленского могут задуматься над вариантом, как Порошенко хотел отвлечь внимание, чтобы выборы перенести, организовать аналог прохождения кораблей через Керченский пролив, только в рамках Донбасса что-то такое», – выразил опасения эксперт.

«Зачем? Выборов-то нет», – возразил модератор конференции.

«Пока нет, но если зимой ситуация будет критическая, не будет нормальной энергосистемы, нужно будет отвлекать как-то внимание. Война всё спишет. Что-то такое маленькое и победоносное. Не зря у Резникова такая риторика», – ответил Молчанов.

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