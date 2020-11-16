В Киеве не исключают военный сценарий по отношению к Приднестровью

16.11.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Молдовы Игорь Додон из-за «многовекторности» потерял поддержку своего электората, проиграл на выборах, а в обозримом будущем ситуация с Приднестровьем может начать развиваться по карабахскому сценарию.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Санду выиграла потому что на ее стороне была инициатива, и она технологически лучше работала. Ей удалось мобилизовать электорат, диаспору, которая всегда поддерживает такого кандидата. Я думал, что она выиграет с небольшим перевесом, не более 3-4%, но разрыв оказался гораздо больше.

Электорат Молдовы расколот, как и электорат Украины. Получилось так, что часть электората, которая должна была бы голосовать за Додона, не проголосовала за него. Как мне сообщили из Кишенева, такие микрорайоны как Ботаника и Рышкановка, где раньше Додон набирал много голосов, на этот раз проголосовали за Санду.

Это закономерный результат политической мягкотелости Додона и заигрывания с западными центрами силы, и, соответственно, размывания поддержки со стороны своего электората. Додон допускал такие ошибки, хотя у него перед глазами были примеры того же Януковича или Пашиняна. То же самое сейчас делает у нас Зеленский – теряет своих избирателей и не получает чужих.

Я ожидаю, что Санду поведет агрессивную прозападную политику, поэтому обострение вокруг Приднестровья неизбежно. Вопрос – какие формы это примет. Думаю, до азербайджанского сценария дело не дойдет. Но такой сценарий можно рассматривать как вполне реальный, причем в обозримом будущем – к весне или лету следующего года», – прогнозирует политолог.