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23.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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В Киеве не исключают возвращение Порошенко в президенты

На Украине может быть досрочная президентская кампания, в ходе которой  Петр Порошенко постарается вновь занять пост главы государства.

Об этом в эфире Радио НВ заявила доктор политических наук Лидия Смола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас может быть с большой вероятностью и досрочная президентская кампания, потому что на сегодня те вызовы, которые стоят, и политические, и личностные перед избранным президентом, являются достаточно большими. Это вызывает определенные размышления, и я думаю, что есть большой процент того, что следующая президентская кампания будет досрочной», – отметила Смола.

«Я думаю, что Петр Порошенко попытается приложить усилия, тем более, что у него есть и ресурс и влияние, и 5 канал, и Прямой канал. Сможет ли он – будет зависеть исключительно от того, насколько он понял и сделал вывод из своих ошибок – то есть окружение соответствующими специалистами, а не теми, кто говорит о том, что человек хочет слышать. Все зависит от того, насколько он сможет себя изменить», – считает эксперт.

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