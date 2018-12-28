28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Местная власть, Общество, Украина
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В Киеве не хватает кладбищ

На сегодня продолжается работа по расширению границ действующих кладбищ Киева – Лесного и Южного.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Стоит отметить, что так же до сих пор продолжается работа по расширению границ действующих кладбищ – Лесного и Южного. В частности проходит согласование проект распоряжения КМУ “О согласовании изменения целевого назначения земельного участка лесного фонда коммунальной собственности”, который касается земельного участка, граничащего с кладбищем. Также продолжается работа со структурными подразделениями Киевоблгосадминистрации по согласованию расширение границ Южного кладбища”, – говорится в сообщении.

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