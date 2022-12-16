В Киеве не одобрят: Российское ТВ сменит название передачи «Типичная Украина»

16.12.2022  13:49 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Россия, СМИ


Телеканал «Россия 24» с нового года изменит название передачи «Типичная Украина» на «Типичная Малороссия».

Об этом сообщает эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Телеканал «Россия 24» с нового года изменит название передачи «Типичная Украина» на «Типичная Малороссия»....

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«Последний украинский выпуск в декабре и первый новороссийский в январе выйдут с моим участием.

Давно призываю наше ТВ перестать украинствовать.

А вот телеканалу СПАС есть к чему стремиться: летом прекратила вещание программа «Украина, которую мы любим», но взамен не появилась столь нужная для рерусификации программа «Святая Малороссия», – рассуждает Скориков.

 

 

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