В Киеве не остались незамеченными последние потери ВСУ на Донбассе

06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook отреагировал на гибель украинских военных на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Трагические новости из зоны проведения операции объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинские военнослужащие. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета”, — отметил он в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Александр Данилюк также написал, что: “Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания. Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Вечная память героям!”.

Напомним, как стало известно ранее сегодня из сообщения представителя пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ВСУ потеряли четверых военных. Минобороны Украины обвинило в этом ДНР, чьи военные, по украинской версии, дважды нарушили режим прекращения огня.

“С начала текущих суток сегодня, 6 августа, российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела наших позиций. Так, в 00:45 в течение почти часа враг применял вооружение боевой машины пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим защитникам села Богдановка Донецкой области. В 10:20 российские боевики начали обстрел из РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.) вблизи Павлополя. С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью”, – сказал Гуцуляк.