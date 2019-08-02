02.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, США, Украина
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В Киеве не оставляют надежды посмотреть на «распад» России со стороны

Россия движется к новой гонке вооружений с Западом, что в конце концов якобы приведет к ее развалу.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас заканчивается действие нескольких договоров в сфере ограничения вооружений. Конечно, заканчивается, потому что Россия их нарушает. Как могут США реагировать на такое нарушение? Также начинают развивать свои системы, в итоге открывается дорога к гонке вооружений. Правда, в Москве при этом не хотят понять, что это начало их собственного конца. Потому что, если вы вспомните историю СССР, он загнулся только из-за того, что он не выдержал экономического соревнования с Западом. А если вы тратите кучу денег на вооружение, то вы тем самым фактически тормозите своё экономическое развитие.

Таким образом, если Путин сейчас войдёт в клинч со Штатами и на самом деле начнётся серьёзная, полномасштабная гонка вооружений – это будет предтечей к тому, чем закончил Советский Союз. Ну, если он такой выбор сделает, я думаю, что мы не будем возражать», – сказал Огрызко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Огрызко пригрозил России украинскими ракетами, которые смогут долететь до Москвы.

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