В Киеве не против сделать Донбасс «большим Приднестровьем»

09.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна была выставить свои условия, на которых она готова принять республики Донбасса обратно в свой состав.

Об этом в эфире своего интернет-блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно было сказать, что для нас такие-то и такие-то условия неприемлемы возврата. Мы не будем возвращать в таком формате, потому что для нас это чревато, признавать мы их не будем, пусть живут как хотят. Мы концентрируемся на своих реформах, на обустройстве инфраструктуры на нашей части Донбасса, поэтому конфликт лучше прекратить, установить какую-то зону разграничения и такое, большое Приднестровье там, которое живет за счет бюджета России, за какой-то свой счет – неважно.

Главное, что для нас это является условием прекращения конфликта. Я не думаю, что русские не согласились бы на такие условия. Дальше можно вернуть экономический обмен как между Молдовой и ПМР, и до лучших времен – замороженный конфликт, долгоиграющий. И все находится в зоне равновесия как между КНДР и Южной Кореей. Это был бы выход», – заявил Романенко.