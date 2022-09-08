В Киеве не скрывают, что зерновая истерия была разыграна исключительно ради Запада

08.09.2022  20:38 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Запад, Зерно, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Истерика вокруг голодающих стран Африки, которым не прожить без украинского зерна, была развёрнута исключительно в целях разблокировки одесских портов для доставки грузов транснациональным корпорациям Запада.

Об этом в эфире видеоблога украинского тележурналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Истерика вокруг голодающих стран Африки, которым не прожить без украинского зерна, была развёрнута исключительно...

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«Посмотрим, почему Путин обижается, и что он хочет. Как он говорит, что большинство, кроме, двух сухогрузов с зерном, были отправлены в страны Запада, только два – в Африку, развивающимся и бедным странам. А сама зерновая сделка, почему раскручивалась её необходимость? Потому что была угроза продовольственного кризиса, особенно в Африке, в развивающихся бедных странах, Северной Африки и других местах.

И вот для того, чтобы не допустить этот продовольственный кризис, который имеет глобальное измерение, вот откуда тут ООН. Почему это завертелось, закрутилось. Для этого необходимо разблокировать украинские порты Чёрного моря со стороны России, которые блокированы. И таким образом, открыть зерновой коридор.

Путин говорит – мы открыли, только всё пошло странам Запада, и только два пошли беднейшим и развивающимся странам. Что недалеко от истины, потому что уже приходилось и в Украине читать, и говорить даже на одной из пресс-конференции. Потому что пока из Украины вывезено зерно прошлогоднего урожая, которое законтрактовано было транснациональными корпорациями США и Западной Европы», – объяснял Карасёв.

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