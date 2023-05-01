В Киеве не скрывают: «Действуем методами Абвера»

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Идея украинского контрнаступления уже живёт своей жизнью и используется в информационной войне для наведения паники на ВС РФ.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы же заметили, что наступление, контрнаступление превратились в миф, политический месседж? То есть он начал жить отдельной жизнью. Уже боевые действия ведутся на линии боевого соприкосновения, а это уже живёт в своём «виртуальном пространстве». Об этом должны рассказывать специалисты по информационным войнам. Я больше специалист именно по военному делу, но, понимая, что реально происходит, это делается правильно. Если брать опыт Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, при наступлении немцев они использовали подразделения Абвера «Бранденбург-800», которые шли впереди и наводили панику для того, чтобы солдаты Красной Армии разбегались, сдавались в плен и т.п.», – напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас происходит «то же самое».

«Идёт в информационном плане давление на солдат ВС РФ, в том числе, не только на линии боевого соприкосновения, но и в глубине, то есть на оперативном и стратегическом уровне информационно, уже Москва имеется в виду, Санкт-Петербург, для того, чтобы вызвать там панику и давить, что сдавайтесь, вы окружены, лучше всего убежать, когда Украина пойдёт массовым клином и всех раздавит, лучше сдаться, поднять руки или просто сбежать с поля боя, чем сопротивляться. Вот, я рассказываю по военному опыту, по военному искусству, что реально происходит», – объяснил Стариков.