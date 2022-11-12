В Киеве не скрывают радости: Из Херсона начнутся обстрелы Крыма

После отступления без боя российской армии из Херсона ВСУ получили возможность обстреливать территорию Крыма.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил примкнувший к боевикам бывший крымчанин, политтехнолог Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Березовца, ВСУ не будут форсировать Днепр, а следующей своей целью ставят Мелитополь в Запорожской области, чтобы разрезать сухопутный коридор в Крым.

«Дальше самое интересное, куда будет наступать украинская армия. Понятно, что делать это проще по левому берегу, никто не собирается в лобовую штурмовать и форсировать Днепр, это самоубийственно. Наступление должно вестись, в первую очередь, и об этом говорят уже открыто, – это крупная железнодорожная станция Мелитополь, ну а далее – Донбасс и далее Крым.

Теперь самое важное – полностью выйдя на берег Днепра, мы сможем наносить полностью, спокойно нашей артиллерией, наличествующей у нас, огневое поражение по российским военным объектам в Крыму. Это самое важное», – заявил Березовец.