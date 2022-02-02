В Киеве не скрывают радости: Украина догнала «уважаемый Запад» по уровню русофобии

По уровню русофобии Украина очень гармонично вписывается в компанию западных стран, которые обвиняют РФ в «агрессии».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил первый замдиректора Центра «Новая Европа» Сергей Солодкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Посмотрим, какие оценки украинцев сбегаются с оценками стран, которые мы относим к цивилизованному миру. Должен сказать, что в принципе наши оценки совпадают с оценками ключевых стран мира, которых мы уважаем, на которых ориентируемся.

74% украинцев считают, что Россия дестабилизирует международную политику. А где ещё этот показатель превысил 60% – Австралия, Австрия, Великобритания, Испания, Германия, Южная Корея, Польша, Чехия, Швейцария.

Это всё страны, заслуживающие уважения, прекрасная кампания. Мы очень гармонично вписываемся в этот цивилизованный табор. Мне приятно, что мы в нём оказались», – сказал он.

Вместе с тем, Солодкий обнаружил, что около трети украинцев все еще винят США в бедах «незалежной».