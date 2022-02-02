В Киеве не скрывают радости: Украина догнала «уважаемый Запад» по уровню русофобии

02.02.2022  18:18 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, русофобия, США, Украина
Новости Украины

По уровню русофобии Украина очень гармонично вписывается в компанию западных стран, которые обвиняют РФ в «агрессии».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил первый замдиректора Центра «Новая Европа» Сергей Солодкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По уровню русофобии Украина очень гармонично вписывается в компанию западных стран, которые обвиняют РФ...

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«Посмотрим, какие оценки украинцев сбегаются с оценками стран, которые мы относим к цивилизованному миру. Должен сказать, что в принципе наши оценки совпадают с оценками ключевых стран мира, которых мы уважаем, на которых ориентируемся.

74% украинцев считают, что Россия дестабилизирует международную политику. А где ещё этот показатель превысил 60% – Австралия, Австрия, Великобритания, Испания, Германия, Южная Корея, Польша, Чехия, Швейцария.

Это всё страны, заслуживающие уважения, прекрасная кампания. Мы очень гармонично вписываемся в этот цивилизованный табор. Мне приятно, что мы в нём оказались», – сказал он.

Вместе с тем, Солодкий обнаружил, что около трети украинцев все еще винят США в бедах «незалежной».

«При этом в опросах украинцев есть некоторые оценки, которые могут вызывать вопросы и сомнения. Когда около трети украинцев видят какую-то дестабилизирующую роль США.

Но мы можем только догадываться, почему видим дестабилизирующую роль США, потому что, возможно, украинцы считают, что США недостаточно поддерживают Украину. Не потому что они вмешиваются деструктивно, а потому что могли бы быть более решительными», – ударился в рассуждения социолог.

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