В Киеве не сомневаются, что местные выборы разорвут Украину

28.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

В украинском обществе произошёл серьёзный политический раскол, в результате которого оно больше не в состоянии мирно сосуществовать в пределах одного государства.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной рады Олесь Доний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы все сейчас обговариваем данную проблему (украинского национального единства – прим. ред.), то значит, что-то не в порядке, значит, такого единства сейчас нет.

То есть, на данный момент мы думаем, что сепаратизм может быть только пророссийским, но посмотрите последнее исследование социологического агентства «Рейтинг», там один из вопросов: «За какую партию вы будете голосовать на местных выборах – за всеукраинскую или за региональную?» Более 50% ответили – за региональную.

Чувство всеукраинского единства всё больше и больше уменьшается, мы находимся в таком расколе, которого не было с 1991 года. После последних президентских выборов друзья не общаются друг с другом, хотя, казалось бы, с одной патриотической среды. Этот раскол не социальный, не этнический, а политический.

Расколов может быть много: религиозных, языковых, социальных, региональных. Каждый из них нужно предвидеть, их последствия уменьшать, то есть, этот вопрос национальной безопасности. Но главное – есть ли желание у нас жить вместе? На данный момент ощущение, что далеко не у всех есть такое желание.

Ещё раз подчёркиваю, речь не идёт о пророссийских настроениях, которые использовало государство-агрессор во время своей оккупации и военных действий», – рассуждает он.

В свою очередь, генеральный директор «Интерфакт-Украина» Александр Мартыненко выразил уверенность, что местные выборы могут закончиться фактически выходом из состава Украины целых регионов.

«Касательно кратковременных угроз – это, безусловно, местные выборы. То, что за местные партии будут голосовать больше, чем за национальные, это неудивительно, потому что это местные выборы. Но с другой стороны, будут выборы областных советов, где больше будет играть общеполитический фактор, а не местный.

Мы прекрасно понимаем, что есть регионы, где даются простые ответы – на Западе одни, на Востоке другие, и то, что мы можем точно получить эти политизированные областные советы, причём регионально очень определённые, отделённые от других регионов.

А потом эти советы на Юго-Востоке на протяжении месяца-двух будут создавать какие-то ассоциации областных советов. И с учётом того, что война продолжается, и Россия существует, а идея создания Новороссии никуда не делась и продолжает существовать, теперь у них может появиться возможность создания, возможно не в реальности, а в виртуальном плане, на уровне местных советов, объединения под идеей «Новороссия-2».

И я думаю, что это даже опаснее, чем война, потому что это ползучая история, которая может продолжаться довольно долго, которая разрушает государство.

На Западе, как ответ на это, тоже могут создаваться свои объединения, и с моей точки зрения, этот процесс может быть очень опасным. Сразу скажу, я не вижу никаких реальных шагов, чтобы эту опасность полностью аннулировать, она будет существовать, но то, что с ней нужно бороться это факт», – резюмировал эксперт.