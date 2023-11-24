В Киеве не стесняясь угрожают Зеленскому расправой

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Президент Украины Владимир Зеленский может не бояться попасть в руки российской армии, потому что прежде над ним расправятся украинские националисты.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я почитал новую статью Зеленского, где он давал интервью западным СМИ, и сказал, что Россия хочет устранить его с поста президента до конца 2023 года. Купите ему памперсы. Ну, честно. Я не знаю, как ещё можно это комментировать. Не надо бояться, Владимир Александрович, мы вас Путину не отдадим. Вы должны дожить до нашей победы и ответить за всё, что надо будет. Но – на Украине», – сказал Лапин.

Он также возмутился, что в тылу к власти пришли те, кто изначально был враждебно настроен к бандеровцам.

«Те, кто вчера был на Майдане, сегодня взяли и в первых рядах пошли в военкоматы. А те, кого на Майдане не было, но был на Антимайдане, сегодня во властных кабинетах и в жирном тылу, в ресторанах, рассказывают нам, что мы не так воюем», – добавил экс-депутат.