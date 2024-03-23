В Киеве не верят, что НАТО поможет Польше в случае нападения России

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Североатлантический альянс – это больше политический, чем военный блок.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил украинский военный эксперт, бывший майор СБУ Иван Ступак.

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У него поинтересовались мнением относительно потенциального военного конфликта НАТО и России.

«Давайте откровенно. НАТО слабая организация. Это военно-политический альянс, но он больше политический, чем военный. Пятая статья была активирована вообще один раз, только 11 сентября 2001 года, после этих терактов. В остальных случаях в боевых действиях принимали участие отдельные члены альянса», – сказал эксперт.

По его словам, если РФ решится «на гибридные или активные прямые боевые действия против Польши или стран Балтии, то они будут защищать себя сами».

«Польша, страны Балтии, Великобритания, Украина тоже помогут, я уверен, хоть чем-то, но попытаются помочь. А вот Германия, Франция, — готовы ли они принимать участие? Вопрос. Венгрия? Точно нет. Турция? Точно нет. Греция? Большой вопрос. Испания, Португалия? Большой вопрос. Скандинавия? Возможно. То есть, я думаю, там региональные страны будут помогать, но точно не весь Альянс», – считает Ступак.

Отметим, что в 5-й статье устава НАТО нет обязательств начинать боевые действия с государством, которое напало на члена альянса, как ошибочно полагают многие.

Речь лишь идет о помощи «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое [НАТО] сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона».