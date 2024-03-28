В Киеве не верят, что Зеленский будет слушать выпускника Академии ФСБ в СНБО

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Маловероятно, что после назначения экс-главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко на должность секретаря СНБО Украины в стране что-либо качественно изменится.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил исполнительный директор киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр Литвиненко – он аналитик, он разбирается в большом количестве вещей, однако вопрос, насколько его будут слушать. Потому что о том, что Украине нужно строить фортификации, закапываться в землю и так далее, Залужный написал в «Экономисте» ещё чуть ли не в середине прошлого года, но его никто не послушал. Более того, у него начался конфликт. И поэтому здесь важно, чтобы, если он будет обеспечивать это стратегическое направление, к нему хотя бы прислушивались. Потому что без этого это будет просто техническая работа подготовки заседаний СНБО. А СНБО в условиях войны должно стать и аналитическим центром и в значительной мере организационным центром для ВПК, строительства фортификаций и так далее», – сказал Леонов.

Кроме того, он отметил, что Литвиненко – человек всё той же команды Зеленского.

«Если продолжится политика, когда людей назначают, но они не влияют на принятие решений, это будет другая история. Потому что однозначно об усилении можно говорить, когда привлекают профессионалов со стороны, с других групп. А тут пока что мы видим ротацию», – подчеркнул политолог.

Напомним, что в 1994 году Литвиненко закончил Академию Федеральной службы безопасности России.