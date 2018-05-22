22.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве не верят в будущее украинской ГТС после 2020 года

О том, что украинская газотранспортная система после строительства «Северного потока-2» сможет зарабатывать сопоставимые с нынешними деньги, можно уже забыть – все силы правительства должны быть брошены на то, чтобы сохранить хотя бы критический транзит и не дать развалиться ГТС.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр обороны, бывший премьер Украины Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, после окончания действующего контракта Украины с «Газпромом» в конце 2019-го года задачей №1 станет простое сохранение “трубы”.

«Мы серьезно проигрываем. Нам надо думать о том, как мы будем жить в 2020-м году. У нас в конце 2019-го года заканчивается договор с «Газпромом», и теперь наступают новые времена. Я думаю, что нам следовало бы внимательно рассмотреть позиции всех наших политических сил в отношении газотранспортной системы на протяжении последних 10-ти лет, как мы готовились к тому, что сейчас происходит? То есть, никак не готовились… Сегодня, дай боже, чтобы с 2020-го года у нас было транзита газа столько, чтобы ее (ГТС, – Ред.) в каком-то виде поддерживать для Европы. О заработках речи уже не идет», – заявил Ехануров.