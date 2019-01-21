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В Киеве не ждут ничего хорошего от газовых переговоров в Брюсселе
Переговоры в Брюсселе с участием России, Украины и Еврокомиссии не увенчаются подписанием нового долгосрочного газового контракта.
Об это в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока моё ожидание от переговоров пессимистическое, возможно, новый контракт вообще не будет подписан, будут некие краткосрочные договорённости по некому бронированию мощностей на восточных границах Украины с 2020 года, это так же возможно. Это плохой вариант, он не устраивает Европу и плохо устраивает «Газпром», но всё может быть.
Пока не будет запущен «Северный поток-2» и «Турецкий поток,«две нитки», существенная зависимость «Газпрома» от украинской ГТС сохраняется на уровне порядка 60 млрд кубометров газа в год, это по самым грубым оценкам», – заявил Марунич.
Метки: Дмитрий Марунич
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