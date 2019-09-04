04.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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В Киеве недоумение: В Ливии Украина помогает России

Украина проводит непонятную внешнюю политику, оказывая содействие союзникам Российской Федерации на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире youtube-канала Ukrlife.TV заявил политолог Игорь Тышеквич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас непонятная внешняя политика. В Ливии были обстреляны наши самолеты. Они возили грузы генералу Хафтару, которого поддерживает Россия. Хотя с точки зрения национальных интересов они должны были возить грузы другой стороне, которую поддерживают ООН и США», – сказал Тышкевич.

В августе два украинских грузовых Ил-76ТД, зафрахтованные ОАЭ, были обстреляны правительственными войсками в аэропорту Аль-Джуфра. Один украинский летчик погиб.
Западная пресса обвиняет Россию в финансировании Хафтара. Россия отрицает поставки оружия в Ливию, уверяя, что строго придерживается принятого Совбезом ООН оружейного эмбарго.

Отметим, что с Хафтаром в Москве встречался министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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