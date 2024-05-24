В Киеве недоумевают: Что делать? Западное оружие не меняет ситуацию на фронте

Вадим Москаленко.  
24.05.2024 13:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Страны западного блока продолжают выделять Украине военную помощь, однако она никак не помогает ВСУ победить российскую армию. Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, выделяются деньги, приезжают. Вот, Бербок так подтверждает, что Германия выделит ещё более трёх миллиардов евро на военную помощь Украине. Да, заявляет министр обороны Испании, что выделят Украине несколько десятков «Леопардов». Идёт подготовка лётчиков Ф-16. Но всё это пока не меняет ситуацию на линии фронта. И надо говорить честно и открыто – инициатива не на нашей стороне, не на стороне Украины и не на стороне Запада. И на Западе тоже, кстати говоря, есть разного рода публикации, где в порядке инсайдерской информации заявляется о том, что Европа, всё больше и больше склоняют украинское политическое руководство к поиску каких-то компромиссов, переговорных позиций, дипломатии и так далее», – сказал Карасев.

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Страны западного блока продолжают выделять Украине военную помощь, однако она никак не помогает ВСУ...


«Наверное, есть, по крайней мере, закрытая, не публичная, на мой взгляд, закрытая дискуссия о том, а что делать дальше. Как дальше вести войну, если нет гарантии успеха, военных действий, нет гарантии того, что в ближайшее время Украина сможет переломить ситуацию в свою пользу», – резюмировал эксперт.

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