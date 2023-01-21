В Киеве недоумевают: почему ВСУ всё ещё не бомбят Владивосток?

Вадим Москаленко.  
21.01.2023 21:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина должна использовать имеющееся у неё оружие для скорейшего уничтожения Черноморского флота и нанесению ударов до Владивостока.

Об этом в эфире «5 канала» заявил киевский юрист-международник, экс-представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна использовать имеющееся у неё оружие для скорейшего уничтожения Черноморского флота и нанесению...

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«Почему Украина, испытывая ракетные удары ВС РФ, которые уничтожают мирное население и объекты инфраструктуры, не может использовать имеющееся у неё оружие для уничтожения баз, с которых запускаются ракеты? Это законное право на самооборону», – сказал Василенко.

По его мнению, Украина должна как можно быстрее уничтожить Черноморский флот РФ, а также начать наносить удары по всей территории РФ.

«То есть, в соответствии с международным гуманитарным правом, вся территория воюющих стран, от Ужгорода до Владивостока, это театр боевых действий. И на этом театре можно использовать любое оружие, разрешенное международным правом.

Поэтому Украина имеет право уничтожить Черноморский флот. Я бы это сделал в первую очередь. И никакого табу против использования разного оружия против военных объектов России на территории Крыма, не может быть», – добавил юрист.

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