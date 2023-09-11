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Ударные БПЛА «Ланцет», используемые российской армией, становятся все большей проблемой для ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в посвященной российскому оружию материале информационного агентства РБК-Украина, обсуживающего пропагандистские интересы киевского режима.

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Отмечается, что «Ланцеты» постепенно становятся для ВС РФ «альтернативой артиллерии, сильно донимая украинские войска».

По словам, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, с февраля 2022-го к середине лета этого года в России смогли произвести 900 «Ланцетов», из которых 850 единиц уже были использованы на поле боя.

При этом указывается, что русские «без особого труда могут собирать новые».

«Туда ставят советский кумулятивный заряд КЗ-6 – это достаточно мощная боевая часть. Плюс туда идет электромотор вроде тех, которые ставят в миниатюрные самодельные самолеты на пультах. На рынке Чехии и Польши они стоят по 300 евро. Парадокс, что «Ланцет» имеет стартовую массу 12 кг, а они как-то нацепили на него эти электромоторы за 300 евро, рассчитанные на летательные аппараты в 5 кг», – недоумевает эксперт киевского информационно-консалтингового агентства Defense Express.

Кроме того, агентство пишет, что у «Ланцетов» нет собственной камеры для наводки, для чего ему нужен отдельный беспилотник SuperCam. Впрочем, и это играет на руку России.

«Благодаря такому упрощению и примитивизации этих ударных БПЛА у россиян, к сожалению, есть потенциал для масштабирования их производства», – приходит к выводу РБК-Украина.