В Киеве недовольны показателями роста экономического потенциала РФ и Белоруссии

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В условиях санкций российские нефтедобыча, машиностроение, деревообработка и фармацевтика чувствуют себя вполне комфортно и совершенствуются как за счет активного импортозамещения, так и благодаря налаживанию тесного сотрудничества с компаниями-производителями из Белоруссии, КНР и Ирана.

Об этом в видеоблоге киевского политолога Юрия Романенко рассказал экс-кандидат в президенты Белоруссии, бежавший из страны в Киев, экономист Ярослав Романчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние несколько месяцев увеличивается добыча нефти даже. Да, газ падает, потому что основной источник, рынок сбыта – Европа. Фармацевтика растет, деревообработка. Более того, в июле – начале августа отмечается даже рост машиностроения, автомобилестроения. О чем это говорит? Это говорит о том, что те санкции, которые были введены в отношении, [не оказывают желаемого эффекта]. Уход из России основных гигантов автомобилестроения начали заменять какими-то запчастями, восстанавливать производство, частично, через Белоруссию. Сам «БелДжи» утверждал, что выйдет на 10 тыс. автомобилей, чего никогда не было в Белоруссии. С китайцами договорились, идут переговоры с иранским «Самандом», – говорит Романчук.

«Счет текущих операций в Белоруссии и России – положительный. Нет давления на российский и белорусский рубли, резервы российской экономики в Центральном банке растут, в белорусском Центральном банке – тоже увеличились. Было резкое падение, потом они резко стабилизируются и составляют около трех месяцев импорта товаров и услуг, что является показателей сравнительной устойчивости», – рассказал Романчук.