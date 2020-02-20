В Киеве негодуют: Европейские «партнеры» лишь используют Украину

20.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Франция и Германия не позволяют американцам принимать участие в нормандском формате, где Украина стала просто инструментом европейских стран для решения своих проблем.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская телерадиокомпания» заявил бежавший из Луганска националист, один из лидеров грантоедской организации «Правое дело» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минская встреча в любом случае будет, но Америку вряд ли допустят к конференции. Тут позиция не только Российской Федерации, а, в первую очередь, наших европейских партнеров, которые рассматривают соответствующее усиление позиций Америки в Европе как угрозу политическим интересам, это в первую очередь Германия и Франция: там идёт борьба за региональное лидерство. Украина, к сожалению, стала заложником всех этих процессов», – сказал Снегирев.

Также в студию позвонила жительница Украины и, назвав Мюнхенскую конференцию бесполезной тусовкой, усомнилась в необходимости вступления Украины в НАТО, которое совершенно не помогает Украине бороться с «российской агрессией», хотя имеет такую возможность.

«Что касается выборов – опасение, что выберут этих [представителей ЛДНР], и они придут в верховную Раду, так у нас последние 25 лет сидят ещё хуже, чем те, с оккупированной территории, эти хоть вышиванки не надевают, а эти в вышиванках, но не лучше.

А что касается всех этих конференций – это позавчерашний день. Сейчас такие технологии, что хакер может сидеть в комнате и грабить банки по всему мир. Так и тут – эти вопросы «Вы там есть?», чтобы услышать в ответ «Нас там нет» – слушайте, сейчас кнопку нажимаешь и видно какая татуировка у кого на попе, с космоса. А тут всё время нам нужно объяснять нашим партнерам, что происходит. Так технологии такие что они нам уже давно должны говорить сколько у нас танков это же танк, а не иголка в сене.

Поэтому это просто тусовка, такая светская жизнь, такой уровень статуса в этой всей конференции, все всё знают. В противном случае, а зачем нам это НАТО?» – поинтересовалась зрительница.