В Киеве негодуют: Франция и Германия хотят компромисс за счет Украины

27.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Германия и Франция не поддерживают Украину в отношении ситуации на Донбассе поскольку заинтересованы в сохранении отношений с Россией.

Об этом в эфире «Радио Донбасс. Реалии» заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий Александр Хара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более позорного, чем заявление совместное Франции и Германии сложно было ожидать. Когда они нас, страну, которая семь лет находится под агрессией российской призывали на равных с Россией не эскалировать ситуацию. Однозначно, что госпожа Меркель тоже прекрасно знает, чья это война, кто ее начал и кто может в один день ее остановить, это господин Путин.

Но, с другой стороны, есть внутренние политические расклады, ей приходится договариваться с коалицией, ей приходится договариваться со своими бизнесменами, поскольку они давят на тот же самый «Северный поток», хотят «Северный поток-2» завершить.

Франция – тоже особая ситуация. Господин Макрон рассказывал об стратегической автономии, ему не совсем нравится влияние Соединенных Штатов на европейском континенте, он бы, конечно, хотел побыстрее вернуться к бизнесу как обычно с Российской Федерации поскольку пандемия экономика и другие проблемы.

Но, с другой стороны, они как-то пытаются играть в эту игру. И, соответственно, все эти инициативы про кластеры или как мы там будем их называть – это все как бы попытка найти компромисс, но по большому счету, компромисс только в кавычках. Это компромисс за счет интересов Украины», – сказал эксперт.