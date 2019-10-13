В Киеве негодуют: Крым плевать хотел на санкции Запада

13.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Санкции, введенные Западом против Крыма не работают – республика успешно поставляет свои товары за рубеж, а в порты полуострова заходят иностранные суда.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил крымский бандеровец, возвращенный на Украину в рамках недавнего обмена, Владимир Балух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Балуха, санкции нужны западным лидерам лишь для того, чтобы говорить о них по телевизору.

«Что касается Крыма, давайте будем откровенны – разве работают санкции? Как торговали со всем миром – эти корабли ходят, в порты заходят, товары завозят, вывозят. Почему-то продукцией торгует Крым со всем миром. Я не буду приводить факты, не знаю, имею ли я на это моральное право, но их на самом деле очень много, этих фактов, что санкции, вроде бы, введены, но так, для телевидения – заявить прессе, что «мы держим санкции». Но на самом деле-то их нет. Действенных санкций нет», – заявил Балух.