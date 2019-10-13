13.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

В Киеве негодуют: Крым плевать хотел на санкции Запада

Санкции, введенные Западом против Крыма не работают – республика успешно поставляет свои товары за рубеж, а в порты полуострова заходят иностранные суда.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил крымский бандеровец, возвращенный на Украину в рамках недавнего обмена, Владимир Балух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Балуха, санкции нужны западным лидерам лишь для того, чтобы говорить о них по телевизору.

«Что касается Крыма, давайте будем откровенны – разве работают санкции? Как торговали со всем миром – эти корабли ходят, в порты заходят, товары завозят, вывозят. Почему-то продукцией торгует Крым со всем миром. Я не буду приводить факты, не знаю, имею ли я на это моральное право, но их на самом деле очень много, этих фактов, что санкции, вроде бы, введены, но так, для телевидения – заявить прессе, что «мы держим санкции». Но на самом деле-то их нет. Действенных санкций нет», – заявил Балух.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть