16.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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В Киеве негодуют: Крымских детей лишили украинской идентичности


Украина готовит обращение в Международный уголовный суд за создание у крымских детей позитивного образа российской армии.

Об этом в опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели» статье под названием «Россия в Крыму отбирает у детей украинскую идентичность» пишет Ирина Седова,  представитель так называемой «Крымской правозащитной группы», функционирующей на западные гранты и действующей за пределами Крыма.

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«Украинская идентичность в Крыму была не в моде и до оккупации. Школ украинских было мало, однако они были. После оккупации ситуация резко изменилась. По факту сейчас украиноязычных школ на полуострове нет. Они все уничтожены, – утверждает автор. – В одной из школ Симферополя, где были украинские классы, сейчас воспитывают кадетов ополчения».

В свою очередь руководитель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник, мнение которой приводит автор публикации, уверяет, что РФ якобы нарушает в Крыму статью 51 Женевской конвенции «О защите гражданского населения во время войны» и статью 38 Конвенции о правах ребенка .

«Вся система школьного образования, начиная с учебных программ, в той или иной форме пропагандирует службу в российской армии и «ценности русского мира», что лишает детей возможности проявлять украинскую идентичность или свободно выбирать свою идентичность», – негодует Скрипник.

При этом она угрожает засудить Россию

«Крымская правозащитная группа совместно с прокуратурой АРК готовит сообщение в Международный уголовный суд (МУС). В Офис прокурора МУС будут переданы задокументированные факты нарушений норм международного гуманитарного права, связанные с пропагандой среди детей службы в армии РФ. Кроме того мы готовим для соответствующих институций ООН информацию о нарушениях прав детей в результате милитаризации общественной жизни на полуострове», – грозит Скрипник.

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