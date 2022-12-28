В Киеве негодуют: Переданное Украине немецкое оружие оказалось бракованным и дорогим

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Немецкое оружие, переданное Украине, массово отказывает. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог Сергей Сумленный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Сумленного, к тому же, оружие из ФРГ стоит очень дорого.

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«Бундесвер был годами недофинансирован, с вооружением бундесвера постоянно были проблемы. Сейчас у нас есть в Украине 18 новых БТРов «Пума», они стоят абсолютно бомбических денег и потому этот пакет в 100 миллиардов евро на бундесвер… поэтому он такой большой, что вооружение, которое они планировали покупать, оно стоит абсолютно бешеных, космических денег», – сказал эксперт.

«И оказывается, что эти 18 неимоверно дорогих БТРов не работают, потому что у них какая-то проблема с башнями. Они сейчас были на учениях и у всех 18 башни отказали. То есть их нужно все отправлять на ремонт, и бундесвер остался без всех этих бронированных машин пехоты», – заявил Сумленный.

Ранее появилась информация о том, что натовская высокотехнологическая артиллерия на Украине массово выходит из строя.