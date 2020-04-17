17.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Украина
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В Киеве негодуют: По обмену Украина получила уголовников и наркоманов




Во время вчерашнего обмена пленными с ДНР Украина получила сомнительных личностей.

Об этом в своем блоге заявил экс-сотрудник МВД Украины, бывший боевик «АТО» Станислав Краснов, изучивший обменные списки.

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По словам Краснова, на Украину вернулись люди, которые в ДНР попали еще до госпереворота на Майдане, бывшие «зеки» и наркоманы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ну это пздц… Кого нам сегодня обменяли? Мужик, который убил беременную кассиршу обменника еще до оккупации Донбасса, наркоман, что ездил в Лисичанск за метадоном, коммунист, что поехал в Донецк «бороться с укрофашистами», оперуполномоченный МВД ДНР, два брата, которые занимались разбоем, военнослужащий после исчезновения которого из части открыли дело по статье «дезертирство». Люди (которые занимаются обменом) – вы что, с дуба рухнули? Или вы – агенты ФСБ-МГБ?», – негодует Краснов.

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